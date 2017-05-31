Минэнергоугля просит таможню конфисковывать уголь из оккупированного Донбасса

Основаниям для конфискации должен стать химический анализ угля.

Насалик предлагает таможне контролировать происхождение угля

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик попросил таможенную службу проводить химический анализ угля, и если подтвердится, что уголь поступает с оккупированной территории Донбасса, применять схему конфискации, сообщает LIGA.net

Так, 31 мая на заседании Кабинета министров Украины Насалик, обращаясь к и. о. замглавы Госфискальной службы Мирославу Продану, отметил, что просит таможню рассмотреть возможность получения химических анализов импортного угля.

"В том случае, если химические анализы подтвердят, что это уголь из так называемого ОРДЛО, применить схему конфискации этого угля", - сказал он.

Также Насалик попросил контролировать поставки угля, законтрактованного компаниями.

Напомним, Игорь Насалик заявил, что стоимость угля при закупке вырастет на 15% с 1730 грн/т до 2000 грн/т.

Также Насалик заявлял, что альтернативой поставкам угля с неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей является либо начало импорта угля из России, либо запуск газомазутных блоков теплоэлектростанций.

Ранее Насалик заявил, что отказ Украины от антрацита из Донбасса обойдется в 15 млрд грн. Он также сказал, что Украина пока не планирует импортировать уголь из России, но закупки возможны в случае, если его цена будет наименьшей на рынке.