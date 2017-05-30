В Украине на 15% подорожает уголь

Цена угля вырастет с 1730 грн/т до 2000 грн/т - Насалик

В Минєнергоугля определили честную цену на уголь dtek.com

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что стоимостьпри закупке вырастет с 1730 грн/т до 2000 грн/т, сообщает "Укринформ".

"Украина определила честную цену на уголь. Тонна топлива теперь будет стоить 2000 грн по сравнению с предыдущей стоимостью в 1730 грн. Это позволит дополнительно привлечь в отрасль 45-50 млн грн. А это - залог увеличения заработной платы для шахтеров", - сказал Насалик.

По его словам, вопрос сбыта украинского угля не стоит. В частности, ДТЭК уже согласилась покупать его по более высокой цене. Пытаются торговаться государственные компании.

Напомним, Игорь Насалик заявлял, что альтернативой поставкам угля с неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей является либо начало импорта угля из России, либо запуск газомазутных блоков теплоэлектростанций.

Ранее Насалик заявил, что отказ Украины от антрацита из Донбасса обойдется в 15 млрд грн. Он также сказал, что Украина пока не планирует импортировать уголь из России, но закупки возможны в случае, если его цена будет наименьшей на рынке.