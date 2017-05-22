В МинАПК утвердили меры по реформирования в сфере земельных отношений

Приоритетом является разработка законопроекта "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

МинАПК «готовит почву» для земельной реформы Андрей Товстыженко, ZN.UA

рассмотрели и утвердили перечень основных мероприятий до конца 2017 г по реформированию в сфере земельных отношений, сообщает Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

"Приоритетным направлением работы на ближайшие месяцы было, в частности, определено формирование концептуальных основ оборота сельскохозяйственных земель, разработка и представление на рассмотрение Кабинета Министров Украины законопроекта "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", - говорится в сообщении.

"В рамках этого направления предусмотрено создание национальной платформы для проведения электронных аукционов с целью обеспечения максимальной прозрачности продажи государственных и коммунальных земель, а также предоставление возможности ее использования для сделок купли-продажи частным лицам", - отмечается в пресс-релизе.

Также в рамках рабочей группы будет сформирован подгруппу по координации создания Национальной инфраструктуры геопространственных данных (НИГД), в которую войдут представители основных ведомств-держателей геопространственной информации и других заинтересованных сторон.

Запланировано создать систему регулярного мониторинга земельной сферы. А для уточнения данных о ресурсах в 2017 году начато создание протоколов исправления систематических ошибок в Государственном земельном кадастре, а также ведется работа по упорядочению земельных банков государственных предприятий и некоторых научных учреждений.

Напомним, Рада отклонила проект постановления о формировании пошаговой дорожной карты проведения земельной реформы в Украине.

В Минагрополитики может появиться предложение купить право арендовать землю на определенный период.

Больше о план реформ Министерства аграрной политики читайте в статье министра Тараса Кутового DT.UA "3+5" - простая арифметика стратегии развития АПК".