Курс гривни на межбанке укрепился до 26,39 грн/доллар

Национальная валюта продолжает укрепляться. НБУ на рынок не выходил.

Доллар продолжает дешеветь Василий Артюшенко, ZN.UA

Курс гривни нав четверг, 18 мая, укрепился до 26,385 грн/доллар с 26,42 грн/доллар в предыдущий рабочий день, сообщили агентству " Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,37-26,40 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,3934 грн/доллар с 26,4174 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 261,72 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день составил 334,42 млн долларов.

Напомним, что международные резервы Украины за апрель выросли на 2 млрд 52 млн долларов, или 13,57%, и на 1 мая 2017 года составили 17 млрд 175 млн долларов.

НБУ в апреле на межбанковском валютном рынке купил 402,3 млн долларов, в том числе 201 млн долларов на интервенциях в форме запроса лучшего курса.