Курс гривни на межбанке сохранился на уровне 26,42 грн/доллар

Национальный банк купил в резервы еще 50 млн долларов по курсу 26,4283 грн/доллар.

Доллар подешевел Василий Артюшенко, ZN.UA

Курс гривни нав среду, 17 мая, сохранился на уровне 26,42 грн/доллар.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,41-26,43 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) в ходе аукциона в среду купил 50 млн долларов. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,4283 грн/.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился 26,4174 грн/доллар до с 26,4334 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 334,42 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день составил 290,16 млн долларов.

Напомним, что международные резервы Украины за апрель выросли на 2 млрд 52 млн долларов, или 13,57%, и на 1 мая 2017 года составили 17 млрд 175 млн долларов.

НБУ в апреле на межбанковском валютном рынке купил 402,3 млн долларов, в том числе 201 млн долларов на интервенциях в форме запроса лучшего курса.