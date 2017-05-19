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Курс гривни на межбанке укрепился до 26,37 грн/доллар

19 мая в 19:50

Национальная валюта продолжает укрепляться. НБУ купил в резервы еще 30 млн долларов.

курс валюта
Доллар продолжает дешеветь
Василий Артюшенко, ZN.UA
Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу, 19 мая, укрепился до 26,365 грн/доллар с 26,385 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,3550-26,3750 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) во время аукциона в пятницу купил 30,6 млн долларов. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,3787 грн/доллар.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,3697 грн/доллар с 26,3934 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 338,02 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день составил 261,72 млн долларов.

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Напомним, что международные резервы Украины за апрель выросли на 2 млрд 52 млн долларов, или 13,57%, и на 1 мая 2017 года составили 17 млрд 175 млн долларов.

НБУ в апреле на межбанковском валютном рынке купил 402,3 млн долларов, в том числе 201 млн долларов на интервенциях в форме запроса лучшего курса.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги Нацбанк валюта межбанк
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