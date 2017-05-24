Курс гривни на межбанке укрепился до 26,26 грн/доллар

Национальная валюта продолжает укрепляться. НБУ на рынок не выходил.

Доллар подешевел еще на 3 копейки Василий Артюшенко, ZN.UA

Курс гривни на межбанковскомв среду, 24 мая, укрепился до 26,2625 грн/доллар с 26,2900 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Как сообщили " дилеры коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,2550-26,2700 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,2661 грн/доллар с 26,3045 грн/доллар предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 294,8 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день составил 312,16 млн долларов.

Напомним, что международные резервы Украины за апрель выросли на 2 млрд 52 млн долларов, или 13,57%, и на 1 мая 2017 года составили 17 млрд 175 млн долларов.

НБУ в апреле на межбанковском валютном рынке купил 402,3 млн долларов, в том числе 201 млн долларов на интервенциях в форме запроса лучшего курса.