Курс гривни на межбанке укрепился до 26,29 грн/доллар

Национальная валюта продолжает укрепляться. НБУ купил в резервы еще 50 млн долларов.

Доллар подешевел еще на 3 копейки Василий Артюшенко, ZN.UA

Курс гривни наво вторник, 23 мая, укрепился до 26,2900 грн/доллар с 26,3225 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,2800-26,3000 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) во вторник купил на аукционе 50 млн долларов. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,309 грн/.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,3045 грн/доллар с 26,3419 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 312,16 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день составил 236,42 млн долларов.

Напомним, что международные резервы Украины за апрель выросли на 2 млрд 52 млн долларов, или 13,57%, и на 1 мая 2017 года составили 17 млрд 175 млн долларов.

НБУ в апреле на межбанковском валютном рынке купил 402,3 млн долларов, в том числе 201 млн долларов на интервенциях в форме запроса лучшего курса.