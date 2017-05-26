Курс гривни на межбанке укрепился до 26,20 грн/доллар

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Национальная валюта продолжает укрепляться. Нацбанк на рынок не выходил.

Межбанковский курс приблизился к уровню 26 грн/доллар Василий Артюшенко, ZN.UA

Курс гривни нав пятницу, 26 мая, укрепился до 26,2 грн/доллар с 26,3 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,1-26,3 грн/доллар

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,3454 грн/доллар с 26,2767 грн/доллар предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 324,82 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день составил 222,32 млн долларов.

Напомним, что международные резервы Украины за апрель выросли на 2 млрд 52 млн долларов, или 13,57%, и на 1 мая 2017 года составили 17 млрд 175 млн долларов.

НБУ в апреле на межбанковском валютном рынке купил 402,3 млн долларов, в том числе 201 млн долларов на интервенциях в форме запроса лучшего курса.