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Курс гривни на межбанке снизился до 26,30 грн/доллар

25 мая в 19:50

Национальная валюта немного ослабла. Нацбанк на рынок не выходил.

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Василий Артюшенко, ZN.UA
Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг, 25 мая, снизился до 26,3000 грн/доллар с 26,2625 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,2900-26,3100 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,2767 грн/доллар с 26,2661 грн/доллар предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил 222,32 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день составил 294,8 млн долларов.

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Напомним, что международные резервы Украины за апрель выросли на 2 млрд 52 млн долларов, или 13,57%, и на 1 мая 2017 года составили 17 млрд 175 млн долларов.

НБУ в апреле на межбанковском валютном рынке купил 402,3 млн долларов, в том числе 201 млн долларов на интервенциях в форме запроса лучшего курса.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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