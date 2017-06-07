Китайские компании начинают доминировать в Гонконге - Bloomberg

Влияние материкового Китая становится все более заметным в банковском секторе, сфере недвижимости и связи.

Китайские компании в Гонконге вытесняют местных богачей. Flickr/Pierre Beteille

Похоже, 20 лет могут полностью изменить ситуацию. Когда Гонконг вернулся под суверенитетв 1997 году, экономика британской колонии была под контролем местных магнатов, таких как Ли Кашин и конгломератов колониальной эры, таких как Jardine Matheson Holdings Ltd, чье влияние берет начало со времен "Опиумных войн".

Теперь, в 2017 году, можно сказать, что все в корне изменилось. Об этом пишет Bloomberg. Ли и его соратники до сих пор играют заметную роль, но местные богачи в целых секторах гокногской экономики постепенно уступают влиянием корпорациям из материкового Китая, особенно в сфере финансов, недвижимости и телекоммуникаций. В других секторах влияние Китая тоже становится все более ощутимым.

Гонконг долгое время играл роль ворот в Китай и наоборот. В 90-х китайские государственные компании, которые называли "красные фишки", получали капитал через Гонконг для развития китайской экономики. Теперь политическое влияние Пекина на город растет, а вместе с ним и экономическое значение китайских корпораций. 18% экономики Гонконга - это сфера финансовых услуг. Поэтому китайские компании здесь везде.

Если в 1997 году они даже не входили в десятку крупнейших инвесторов в городе, теперь China Construction Bank Corp. и Haitong Securities Co. занимают роль крупнейшего спонсора на гонконгском рынке, который остается одним из крупнейших в мире. За первые полгода 2017-го года китайские компании получили через IPO 5 миллиардов долларов, хотя в 1997-м они еле смогли получить 3,4 миллиарда за весь год.

HNA Group расширяет свое присутствие в Гонконге, потратив около 3,5 миллиардов долларов за несколько последних месяцев на покупку государственной земли, на которой некогда стоял аэропорт "Кайтак". Китайские девелоперы, среди которых HNA Group и Logan Property Holdings Co. обошли местных конкурентов в борьбе за самую дорогую землю для застройки, которую правительство продало под жилые кварталы этого года. Местные девелоперы не получили ничего. Гонконгские застройщики, такие как Henderson Land Development Co. застряли с реализацией коммерческой недвижимости.

Китайские фирмы становятся все более помітники в рынке мобильной связи. Компания China Telecom Corp планирует начать предоставлять свои услуги в Гонконге уже в этом месяце. В сфере СМИ, китайский миллиардер Джек Ма с материковой части страны приобрел англомовлу газету South China Morning Post. Он не скрывает намерения представлять в издании взгляд на Китай, который бы был более китайским, чем Западным.

"Коммунистическая партия Китая очень заинтересована в том, чтобы изменить ментальность людей в Гонконге, которые не очень лояльны к идеологии и практикам", - сказал профессор Тень Вай с Hong Kong Baptist University.

"Местные богачи, которые долгое время играли главную роль в экономике Гонконга, потеряют свои выгодные позиции, если не будут сотрудничать с корпорациями с материка", - добавил он.

Ранее издание The Economist писало, что Гонконг предстал перед неопределенным будущим через 20 лет после передачи Китаю. Упадок нельзя назвать неизбежным, но Гонконг сдерживает его политическая ситуация. У него нет перспективы стать независимым, хотя защитить местные законы и институты от вмешательства материкового Китая стоит. На экономическом фронте его роль - связной звена для Дельты с миром, адаптируется и обновляет связи с учетом меняющихся времен.