В Гонконге продали самый дорогой в мире участок под застройку

Одна из богатейших семей мегаполиса выложила за участок 3 миллиарда долларов.

В Гонконге продали землю по рекордной цене Flickr/Pierre Beteille

На правительственном аукционе в Гонконге продали участок земли под коммерческую застройку, который ушел с молотка за рекордную на данное время цену в мире – 3 миллиарда долларов США (23,28 млрд гонконгских долларов).

Участок по цене 6,46 тыс. долларов США за квадратный фут (0,09 кв. м) купила компания Henderson Land, принадлежащая одной из самых богатых семей Гонконга. С ней конкурировали восемь девелоперских компания из материкового Китая, сообщает издание South China Morning Post.

Планируется, что на приобретенном участке хозяин за пять лет построит офисную высотку. Она появится вместо многоэтажной парковки, которая сейчас расположена на этом месте.

Недвижимость в Гонконге, который стоимость жизни в котором очень высока, является одной из самых дорогих в мире.

Ранее сообщалось, Киев опустился с 118 на 124 место в рейтинге стоимости жизни в городах мира. Первое место рейтинга самых дорогих городов мира занял Сингапур, за ним идет Гонконг, на третьем месте - Цюрих. Четвертое и пятое место заняли Токио и Осака. В десятку самых дорогих городов вошли также Женева, Париж, Нью-Йорк и Копенгаген.