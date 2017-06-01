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Канада завершила ратификацию соглашения о ЗСТ с Украиной

1 июня в 23:00

После ратификации документа парламентом его подписал генерал-губернатор Канады.

Украина Канада Украина
Украина и Канада ратифицировали Соглашение о зоне свободной торговли
Минэкономразвития/Twitter
Генерал-губернатор Канады Дэвид Джонстон подписал Соглашение о зоне свободной торговли с Украиной, завершив процесс ратификации документа.

"Сегодня после согласия Палаты Общин и Сената генерал-губернатор Канады скрепил своей подписью Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой. С учетом ратификации нидерландским Сенатом Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС это решение должно более чем символическое значение.  И Канада, и Нидерланды фактически синхронно сделали решительный шаг на пути к формированию треугольника свободной торговли Украина - Канада – ЕС", – сказано в сообщении, опубликованном на официальной странице президента Украины Петра Порошенко в Facebook вечером в четверг, 1 июня.

Напомним, 18 мая за ратификацию соглашения поддержала верхняя палата канадского парламента – Сенат.

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Соглашение о ЗСТ между Украиной и Канадой  было подписано 11 июля 2016 года во время визита в Киев канадского премьер-министра Джастина Трюдо. 

Украинская сторона завершила ратификацию Соглашения 25 апреля. Ожидалось, что процесс ратификации документа канадской стороной займет не меньше месяца.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Канада ЗСТ Украина
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