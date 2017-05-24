Кабмин запретил "Ощадбанку" штрафовать "Нафтогаз"

Правительство распорядилось расторгнуть договор залога имущества между "Ощадбанком" и "Нафтогазом".

«Ощадбанк» заставляют простить долг «Нафтогазу» Василий Артюшенко, ZN.UA

Кабинет министров распорядился расторгнуть договор залога имущественных прав междуи "Нафтогазом Украины" на 17,5 млрд грн, а также запретил госбанку применять к "Нафтогазу" штрафные санкции за невыполнение финансовых обязательств. Такое распоряжение было принято на заседании правительства сегодня, передает "УНИАН".

"Первая позиция - это изменения к условиям кредитных договоров в связи с изменением типового кредитного договора. Вторая позиция - расторжение договора залога имущественных прав между "Ощадбанком" и "Нафтогазом" на общую сумму 17,5 млрд грн. И третье - реализация данного распоряжения не позволит применять штрафные санкции и позитивно скажется на показателях финансово-хозяйственной деятельности компании", - разъяснил министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Напомним, в конце 2016 года Кабмин разрешил государственному "Ощадбанку" продлить на год срок оборота и погашения облигаций серии А, В, С национального энергохолдинга "Нафтогаз Украины" на сумму 4,8 млрд грн.

Читайте интервью главы "Ощадбанка" Андрея Пышного ZN.UA в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".