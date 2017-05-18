Кабмин ввел лицензии на экспорт антрацита из Украины

Лицензии будут выдаваться Минэкономразвития.

Вывоз антрацита из Украины снова лицензируется dtek.com

Кабинет Министров Украины принялиз Украины. Решение принято сегодня, 18 мая, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Отмечается, что проект постановления был разработан во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16.02.2017 "О неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усиления защиты критической инфраструктуры.

Лицензии будут выдаваться Минэкономразвития по согласованию с Министерством энергетики и угольной промышленности.

Согласование будет осуществляться без привлечения предприятия в порядке межведомственного обмена информацией.

Сообщалось, что Министерство энергетики и угольной промышленности ожидает первые поставки импортного угля антрацитовой группы до мая.

В 2016 году Украина импортировала каменный уголь и антрацит на сумму $ 1 млрд 467,091 млн. Основная доля импортированного угля была поставлена из РФ ($ 906, 298 млн).