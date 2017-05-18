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Кабмин ввел лицензии на экспорт антрацита из Украины

18 мая в 13:27

Лицензии будут выдаваться Минэкономразвития. 

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Вывоз антрацита из Украины снова лицензируется
dtek.com
Кабинет Министров Украины принял решение о введении лицензирования экспорта угля антрацита из Украины. Решение принято сегодня, 18 мая, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Отмечается, что проект постановления был разработан во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16.02.2017 "О неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усиления защиты критической инфраструктуры.

Лицензии будут выдаваться Минэкономразвития по согласованию с Министерством энергетики и угольной промышленности.

Согласование будет осуществляться без привлечения предприятия в порядке межведомственного обмена информацией.

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Сообщалось, что Министерство энергетики и угольной промышленности ожидает первые поставки импортного угля антрацитовой группы до мая.

В 2016 году Украина импортировала каменный уголь и антрацит на сумму $ 1 млрд 467,091 млн. Основная доля импортированного угля была поставлена из РФ ($ 906, 298 млн).

По материалам: ZN.UA
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Тэги уголь лицей энергетика экспорт
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