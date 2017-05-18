Кабмин в четверг планирует возобновить лицензирование экспорта угля

Лицензирование вводится временно.

Экспорт антрацита снова будет лицензироваться phb.cz /Depositphotos

Кабинет министров по согласованию сна заседании в четверг планирует возобновить в 2017 году лицензирование экспорта антрацита.

"Лицензирование вводится временно, до полного преодоления кризисных явлений в энергетике, после чего будет отменено", – говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Согласно документу, Совет национальной безопасности и обороны 16 февраля этого года поручил Кабинет министров неотложно обеспечить временный запрет экспорта из Украины каменного угля марки антрацит до преодоления кризиса в энергетике, связанного с прекращением поставок антрацита с неконтролируемых территорий на Донбассе.

Напомним, Кабинет министров в конце 2016 года Украины исключил природный газ и антрацит из перечня товаров, подлежащих лицензированию при экспорте в 2017 году, тогда как несколько предыдущих лет экспорт газа и антрацита подлежал лицензированию и квотированию.

Сообщалось, что Министерство энергетики и угольной промышленности ожидало первые поставки импортного угля антрацитовой группы до мая.

В 2016 году Украина импортировала каменный уголь и антрацит на сумму $ 1 млрд 467,091 млн. Основная доля импортированного угля была поставлена из РФ ($ 906, 298 млн).