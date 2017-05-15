Китай готов участвовать в проекте создания в Украине мощностей по производству ядерного топлива - Минэнергоугля

В Пекине также интересуются инвестиционным проектом на базе возводимой шахты на Новоконстантиновском месторождении урановых руд.

Китайские инвесторы интересуются украинской атомной промышленностью energoatom.kiev.ua

Китайская сторона готова принять участие в реализации проекта создания в Украине производственных мощностей по производству ядерного топлива для украинских АЭС.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, накануне, 14 мая, украинская делегация во главе с первым вице-премьер-министром Украины – министром экономического развития и торговли Украины Степаном Кубивым приняла участие в диалоге высокого уровня Форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь", который проходит в Пекине.

Сегодня украинская делегация встретилась с руководством Китайской корпорации ядерной промышленности (CNNC), обсудив с ней основные направления сотрудничества стран в области атомной промышленности.

"В частности, китайская сторона выразила заинтересованность в общей реализации инвестиционного проекта на базе возводимой шахты на Новоконстантиновском месторождении урановых руд и готова взять участие в реализации проекта строительства на территории Украины производственных мощностей по производству тепловыделяющих сборок для удовлетворения потребностей украинских АЭС", – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в августе прошлого года министр энергетики Игорь Насалик сообщил, что Украина договорилась с корпорацией Westinghouse о строительстве завода ядерного топлива в Украине. В свою очередь, в Westinghouse заявили, что у компании пока нет планов по строительству новых заводов по производству ядерного топлива, в частности, в Украине.

Вместе с тем, в компании подтверждают готовность рассмотреть свое участие в подобном проекте. Впрочем, сделать это в Westinghouse согласятся только при условии, что Киев самостоятельно найдет финансирование.