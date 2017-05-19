Кабмин подал кассационную жалобу по делу Юзовской площади

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Кабмин в Высшем административном суде обжалует решения предыдущих инстанций.

Кабмин не сдается ukrnafta.com Кабинет министров Украины подал кассационную жалобу в Высший административный суд на решения судов предыдущих инстанций, которые признали противоправным отказ правительства уступить нидерландской компании Yuzgaz B.V. долю в соглашении о разделе продукции по разработке Юзовской площади, пишет "ЭП".

Напомним, апелляционный суд отклонил жалобу Кабмина на постановление Окружного административного суда Киева, которым был удовлетворен иск компании Yuzgaz и признан противоправным отказ правительства уступить нидерландской компании долю в соглашении о разделе продукции по разработке Юзовской площади.

Сообщалось, что апелляционный административный суд оставил без рассмотрения жалобы Кабмина и Минэнерго на постановление Окружного административного суда Киева от 20 марта, которым был удовлетворен иск компании Yuzgaz и признан противоправным отказ правительства уступить компании долю в соглашении о разделе продукции по разработке Юзовской площади.

Кабинет министров 2 ноября 2016 года отказал Yuzgaz в участии в СРП по Юзовской площади.

20 марта суд первой инстанции признал незаконным и отменил протокольное решение правительства №46 от 2 ноября 2016 года, которым Кабмин "поддержал предложение министра энергетики Насалика относительно отказа ООО "Надра Юзовская" в уступке прав и обязательств, обозначенных СРП по разработке участка Юзовской площади". По убеждению суда, правительство было обязано оформлять любое решение по уступке доли в СРП в форме распоряжения, а не протокольного решения, как это было сделано.

Yuzgaz B.V. была специально учреждена фондом прямых инвестиций Emerstone Energy для участия в конкурсе по проекту разведки и в пределах Юзовского участка на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) с правительством Украины. Основателем Yuzgaz является инвестиционный фонд Emerstone Energy, входящий в Emerstone Capital Partners бизнесмена Ярослав Кинаха (Jaroslav Kinach). В интервью ZN.UA Кинах рассказал, что среди инвесторов фонда Emerstone "на сегодняшний день украинцев нет".

Юзовский участок недр находится в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории двух областей: Донецкой и Харьковской. Площадь участка составляет 7 886 кв. км.