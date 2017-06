Интернет-провайдер "Воля" ведет бизнес в Крыму под видом российской компании – СМИ

Представители "Воли" отрицают связь с российской компанией "Телекоммуникационные системы".

Связанные с "Волей" юридические лица работают в Крыму

Украинский интернет-провайдер "" продолжает работать в аннексированном Крыму под видом российской компании – ООО "Телекоммуникационные системы" ("ТС"), пишет AIN.UA

Издание утверждает, что существует прямая связь между текущими структурами украинской "Воли" и интернет-провайдером, который продолжает предоставлять услуги в Крыму, несмотря на международные санкции.

Так, 31 мая СМИ сообщили о жалобах некоторых интернет-пользователей Крыма на блокировку соцсети "ВКонтакте". При попытке зайти на сайт они видели сообщение о том, что доступ к данному ресурсу заблокирован согласно указу президента Украины Петра Порошенко. Сообщение было подписано компанией "Воля".

В пресс-службе украинского провайдера этот инцидент объяснили следующим образом: "В 2014 году все телекоммуникационные активы были проданы российской компании – ООО "Телекоммуникационные системы" (ООО "ТС"). Изначально "ТС" использовало товарный знак "Воля", но в последующем, как нам стало известно, самостоятельно зарегистрировало в Роспантенте свой товарный знак, под которым оказывает услуги сейчас".

По словам представителей компании, сделка состоялась в июле 2014 года.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц РФ, единственным акционером "ТС", владеющим 100% акций, является кипрская компания Aquorn Holding LTD. Ее юридический адрес на Кипре — Тессалоникис Николау Пентадромос Центр, 10 этаж, офис 1002, Лимассол, индекс 3025.

По этому же адресу зарегистрированы шесть из семи кипрских юридических лиц в структуре "Воли": Volia LTD, Oisiw LTD, Konkur Investments LTD, Braeside Investments LTD, UKRN III New World Growth Co. LTD и Ostrella LTD. Такое совпадение может объясняться использованием услуг единственного регистратора — Asoted Secretarial Limited, говорится в статье.

AIN

Директорами Aquorn Holding (владельца "ТС", - ред.) являются Лев Блейзер и Роберт Судо - директоры Volia LTD и других, связанных с ней офшорных компаний. Также они занимают руководящие должности в компаниях-инвесторах "Воли".

Сообщается, что 6 июня 2014 года Aquorn Holding LTD решает выдать "ТС" кредит на сумму 500. Уже 3 октября 2014 года, Aquorn Holding LTD соглашается купить 100% компании "ТС" за 500. Данные о сделке занесены в реестр РФ 6 ноября 2014 года. 24 ноября российская компания выплачивает уже своему владельцу весь кредит, включая 10% комиссии. Все это время и до сих пор Aquorn Holding LTD является дочерней компанией Volia LTD.

В самой компании "Воля" связь между указанными компаниями отрицают.

Ранее СБУ овинила провайдера Wnet в незаконной маршрутизации трафика для российской ФСБ. По информации ведомства, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Прокуратурой Автономной Республики Крым раскрыли в столице механизм незаконной маршрутизации интернет-трафика в оккупированный Крым провайдером Wnet.

Как писало американское издание The Wall Street Journal утверждалось, что в украинской блокировке соцсетей России есть смысл.