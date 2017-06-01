IKEA подтвердила свои планы по выходу на украинский рынок

У компании пока у нас нет точной даты по открытию торговой сети.

IKEA планирует выйти на украинский рынок Шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA планирует выйти на украинский рынок, об этом сообщается в ответе IKEA на запрос Hromadske

"Сообщаем, что франшиза для Украины действительно оказана, но пока у нас нет точной даты по открытию торговой сети," - говорится в сообщении.

В компании также не уточнили город и конкретный торговый центр, где планируется открытие торговой сети IKEA в Украине.

29 мая глава правления ЗАО "Мандарин Плаза" Александр Черницкий сообщил, что IKEA планирует выйти на украинский рынок. В частности, IKEA может стать арендатором торгово-развлекательного центра "Южный" в Голосеевском районе Киева.