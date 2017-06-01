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IKEA подтвердила свои планы по выходу на украинский рынок

1 июня в 02:08

У компании пока у нас нет точной даты по открытию торговой сети. 

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IKEA планирует выйти на украинский рынок
Шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA планирует выйти на украинский рынок, об этом сообщается в ответе IKEA на запрос Hromadske.
 
"Сообщаем, что франшиза для Украины действительно оказана, но пока у нас нет точной даты по открытию торговой сети," - говорится в сообщении.
 
В компании также не уточнили город и конкретный торговый центр, где планируется открытие торговой сети IKEA в Украине.
 
 
29 мая глава правления ЗАО "Мандарин Плаза" Александр Черницкий сообщил, что IKEA планирует выйти на украинский рынок. В частности, IKEA может стать арендатором торгово-развлекательного центра "Южный" в Голосеевском районе Киева.
 
 
 
По материалам: Hromadske.TV
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