IKEA подтвердила свои планы по выходу на украинский рынок

У компании пока у нас нет точной даты по открытию торговой сети.
IKEA планирует выйти на украинский рынок
Шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома IKEA планирует выйти на украинский рынок, об этом сообщается в ответе IKEA
на запрос Hromadske
.
"Сообщаем, что франшиза для Украины действительно оказана, но пока у нас нет точной даты по открытию торговой сети," - говорится в сообщении.
В компании также не уточнили город и конкретный торговый центр, где планируется открытие торговой сети IKEA в Украине.
29 мая глава правления ЗАО "Мандарин Плаза" Александр Черницкий сообщил, что IKEA планирует выйти на украинский рынок. В частности, IKEA может стать арендатором торгово-развлекательного центра "Южный" в Голосеевском районе Киева.
По материалам:
Hromadske.TV