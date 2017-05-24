ФГВФЛ не остановил банкротство крупного должника "Дельта Банка"

Суд не изменил предыдущее решение.

Фонд госимущества теряет должников

Окружной административный суд Киева 17 мая отклонил исковые требованияо признании недействительным и отмене запись в ЕГРПОУ о госрегистрации ООО "Днепрометаллсервисгрупп", сообщает FinClub

Компания была одним из крупнейших заемщиков Фонда – долг 3,64 млрд грн, но год назад была ликвидирована.



ФГВФЛ весной прошлого года подал в суд, но проиграл.

26 января 2017 года Фонду удалось убедить Высший административный суд Украины частично удовлетворить его кассационную жалобу – решения предыдущих инстанций были отменены, а дело направили на повторное рассмотрение.



Но в ходе повторного рассмотрения позиция суда оказалась той же.



"Суд установил, что 6 ноября 2015 года "Дельта Банк" обратился к ООО "Днепрометаллсервисгрупп" с заявлением о денежных требованиях с должника, относительно признания кредиторских требований "Дельта Банка" на 3,64 млрд грн. На момент внесения оспариваемой записи не было ни одного судебного решения, которое бы вступило в законную силу, в том числе относительно взыскания с ООО "Днепрометаллсервисгрупп" задолженности в сумме 2,1 млрд грн по решению Хозсуда Киева по делу № 910/16784/15, на которое ссылается истец", - говорится в решении суда.

Напомним, генпрокуратура вручила экс-председателю правления "Дельта Банка" Елене Поповой и еще трем лицам уведомления о подозрении в хищении 1,7 млрд грн со счетов банка.

Подробнее об аферах "Дельта Банка" читайте в материале Юрия Сколотяного "Воры вне закона" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".