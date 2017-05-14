Евросоюз разрешил экспорт мяса птицы из большинства регионов Украины

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Ограничения существовали из-за случаев распространения птичьего гриппа.

ЕС снял запрет на экспорт украинской птицы из большинства регионов.

ЕС снялза исключением нескольких регионов. Об этом сообщают в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В ведомстве отметили, что организация приняла такое решение, учитывая, что с февраля 2017 года в Украине не было случаев вспышки птичьего гриппа.

"Проведенные мероприятия и соответствующую работу Госпродпотребслужбы достойно оценили в Европейском Союзе – они признали регионализацию по данному заболеванию у нас, соответственно, мы признали регионализацию в Европейском Союзе, поэтому сегодня запрет относительно экспорта мяса птицы из Украины в целом снят. В регионах, где фиксировались случаи заболевания, он останется", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что Украина в первом квартале увеличила экспорт мяса птицы в 1,6 раза, свинины – в 2 раза.

Напомним, что Украина в январе-феврале 2017 года экспортировала 31,73 тыс тонн мяса птицы и субпродуктов, что на 45,4% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Экспорт свинины по итогам января-февраля по сравнению с соответствующим периодом 2016 года вырос на 56,7% – до 1,13 тыс тонн.