Добыча коксующегося угля в первом квартале упала почти на 20%

Производство энергетического угля увеличилось на 1,1%.

Добыча угля в Украине сокращается

Добыча коксующегосяв Украине за январь-май 2017 г. уменьшилась на 19,4%: до 2,3 млн т по сравнению с 2,9 млн т за аналогичный период 2016 г., свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Добыча энергетического угля за указанный период увеличилась на 1,1%: с 10,6 млн т до 10,8 млн т по сравнению с январем-маем 2016 г.

То есть за четыре месяца 2017 г. было добыто 13,1 млн т угля, что на 3,2% меньше, чем годом ранее (13,5 млн т).

По состоянию на 1 мая 2017 г. на складах предприятий Минэнерго было накоплено 2 млн т угля, что на 26,9% или на 738,7 тыс. т меньше, чем на соответствующую дату 2016 г.

Напомним, добыча каменного угля в Украине в январе-марте 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года сократилась до 6,7 млн тонн или на 11,3%.

В январе-феврале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года угольные предприятия увеличили добычу рядового угля на 11,3% (на 750,8 тыс. тонн) – до 7 млн 367,9 тыс. тонн. Добыча коксующегося угля снизилась на 24,2% (на 338,3 тыс. тонн) – до 1 млн 58,5 тыс. тонн, тогда как энергетического угля возросла на 16,5% (на 891,3 тыс. тонн) – до 6 млн 309,4 тыс. тонн.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом Украина увеличила добычу рядового угля на 2,8% (на 1 млн 119,4 тыс. тонн) – до 40 млн 864,1 тыс. тонн. В том числе добыча коксующегося угля возросла на 0,4% (на 36,3 тыс. тонн) – до 8 млн 361,4 тыс. тонн, энергетического на 3,4% (на 1 млн 83,1 тыс. тонн) - до 32 млн 502,7 тыс. тонн.