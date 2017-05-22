"Центрэнерго" предлагает НКРЭКУ увеличить цену угля в тарифе на тепло

Регулятор готов повысить цену антрацита в тарифе ТпТЭС в 1,9 раза.

НКРЭКУ может пересмотреть цену угля в тарифе на производство тепловой энергии для ряда ТЭС phb.cz /Depositphotos

ПАО "Центрэнерго" обратилась к Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с предложением увеличить цену антрацита в тарифе на производство тепловой энергии для Трипольской теплоэлектростанции (ТпТЭС) в 2,4 раза – с 1 тыс. 115,61 грн до 2 тыс. 638,49 грн или около 100 долларов за тонну (без НДС) с сентября нынешнего года.

В то же время согласно материалам, подготовленным к намеченному на 25 мая заседании НКРЭКУ, регулятор, на основании мониторинга и анализа цен Европейской энергетической биржи на рынке угольной продукции, готов повысить цену антрацита в тарифе ТпТЭС в 1,9 раза – до 2 тыс. 86,65 грн или около за тонну.

При этом НКРЭКУ готова поддержать предложение "Центрэнерго" об увеличении цены угля газовой группы в тарифе на производство тепловой энергии для Углегорской ТЭС в 1,9 раза – с 1 тыс. 92,69 грн до 2 тыс. 33,96 грн, а для Змиевской ТЭС (работает как на антраците, так и на газовом угле) – в 1,5 раза, с 1 тыс. 304,41 грн до 2 тыс. 5,07 грн за тонну.

Таким образом, с 1 сентября НКРЭКУ может пересмотреть тарифы на отпуск теплоэнергии для Трипольской ТЭС – на 76,9%, с 287,88 до 509,29 грн за 1 Гкал, для Углегорской ТЭС – на 61%, с 243,92 до 392,72 грн за 1 Гкал, для Змиевской ТЭС – на 31,3%, с 329,14 до 432,23 грн за 1 Гкал (все – без НДС).

Ранее Кабинет Министров Украины принял решение о введении лицензирования экспорта угля антрацита из Украины.