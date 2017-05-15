Бизнес поставил оценку налоговой системе Украины

Эксперты недовольны налоговым законодательством.

Налоговая система нуждается в изменениях sfs.gov.ua

60 экспертов Налогового Комитета Европейской Бизнес Ассоциации оценилибалла из 5 возможных, сообщает пресс-служба ЕБА.

"В результате опроса выяснилось, что за период с мая 2016 по апрель 2017 налоговый индекс незначительно, но все-таки вырос. Сейчас он составляет – 2,58 (из 5 возможных), что является по факту самой высокой отметкой за всю историю проекта ЕБА с 2011 года. Хотя этот рост является весьма условным, ведь индекс все еще не пересек границы негативной плоскости", - говорится в сообщении.

По мнению экспертов, налоговое законодательство нуждается в усовершенствовании.

"67% экспертов оценили качество налогового законодательства Украины негативно и считают, что оно нуждается в совершенствовании. 35% опрошенных считают изменения налогового законодательства (в рамках Закона №1797-VIII от 21 декабря 2016 года) неэффективными и некачественными. Показательным в этом плане является также то, что лишь 3% оценили действующий налоговый режим, как благоприятный для ведения бизнеса и привлечения иностранных инвестиций", - говорится в сообщении.

Налоговое давление в сравнении с предыдущим годом уменьшилось.

"В мае 2016 – апреле 2017 проявления фискального давления ощутили на себе 43% опрошенных (в прошлом году этот процент достиг 66%). 35% сообщили о том, что давление почти отсутствует, и только 3% экспертов вообще не столкнулись с этим явлением на протяжении исследуемого периода. Среди распространенных методов давления бизнес назвал такие: 53% – предвзятые решения фискальных органов; 49% – необоснованные информационные запросы; 31% – обременительные налоговые проверки", - отметили в пресс-сулжбі.

Значительная часть экспертов недовольна качеством налогового обслуживания.

"Результаты нашего исследования показали, что ровно половина опрошенных (50%) совершенно или преимущественно недовольны качеством налоговых сервисов. В предыдущей волне прошлого года таких было чуть больше – 54%", - говорится в сообщении.

Напомним, долг по налогам, сборов и платежей в государственный бюджет в период с 2014 по 2016 годы вырос в 3,8 раза, и по состоянию на 1 января 2017 года достиг суммы в почти 59 млрд грн.