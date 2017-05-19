Акционеры "Укрнафты" вывели из набсовета Коломойского и Боголюбова

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Избран новый состав набсовета компании.

Коломойский теряет позиции в «Укрнафте» "Укрнафты" прекратили полномочия членов набсовета Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Михаила Кипермана, Игоря Палицы, Петра Столяра и Сергея Переломы, свидетельствуют данные пресс-службы компании.

Отмечается, что акционеры заслушали и приняли к сведению отчеты правления общества за 2015 и 2016 годы и утвердили отчеты наблюдательного совета общества за эти годы. Акционеры приняли к сведению работу правления за 2015 и 2016 годы, признали удовлетворительной работу набсовета и приняли к сведению работу ревизионной комиссии за этот же период.

Избран новый состав набсовета, в который вошли: Андрей Коболев (глава набсовета), Сергей Коновец, Юрий Витренко, Константин Пожидаев, Ярослав Теклюк, Полина Загнитко, Владимир Емцев, Максим Юхименко, Владислав Лазоренко, Уриэл Цви Лейбер (Uriel Tzvi Laber) Мария Питта (Maria Pitta).

Акционеры утвердили новый состав ревизионной комиссии: Елена Коротчук (глава ревизионной комиссии), Андрей Тахтай, Эдуард Шевченко, Ольга Андрияшина, Денис Повольнов.

Набсовету с привлечением правления общества поручено разработать предложения относительно требований к кандидатам в независимые члены набсовета, порядка их отбора, размера вознаграждения и условий договоров (контрактов) с ними.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", а компаниям, входящим в сферу влияния группы "Приват", около 42%.

Напомним, "Укрнафта" в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличило чистый убыток на 60,6% (на 3 млрд 298,567 млн грн) – до 8 млрд 739,296 млн грн.

Сообщалось, что "Укрнафте", которая является крупнейшим должником по налогам, могут списать долги. Так, в конце января высший административный суд Украины оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции, который обязал ГФС принять 2,061 млрд куб м газа 2006 года добычи в качестве налогового залога от "Укрнафты". При этом данный объем газа оценили в 13,607 млрд грн.

Кроме того, Национальное антикоррупционное бюро с сентября 2016 года ведет расследование в отношении дебиторской задолженности компании "Укрнафта" в размере 7,745 млрд грн, которая была сформирована рядом частных компаний в 2015 году по договорам о продаже нефти.

Подробно о судьбе "Укрнафты" и расследовании прокуратуры в отношении главы "Нафтогаза" читайте в статье Сергея Куюна "Преступление и наказание по Черчиллю" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".