"Укрнафта" направила в ГФС предложения по погашению налогового долга

Компания готова вернуть долг исключительно за счет операционной деятельности.

"Укрнафта" хочет оздоровиться за счет налогового долга РИА Новости Украина ПАО "Укрнафта" направила в Государственную фискальную службу обновленный план досудебной санации, предусматривающий погашение налогового долга исключительно за счет поступлений от операционной деятельности, сообщила пресс-служба компании.

Согласно обновленному плану, налоговый долг предлагается рассрочить с уплатой в течение 3 лет (половина – до конца 2018 года, остальная часть – в течение следующих двух лет).

"При этом компания инициирует рассмотрение вопроса о списании налогового долга в части штрафных санкций и пени, учитывая длительное существование проблемы задолженности перед "Укрнафтой" со стороны государственных компаний НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Укртрансгаз", за 2 млрд куб.м. природного газа 2006 года добычи. Необходимым условием проведения финансового оздоровления является также продление Госгеонедр всех действующих лицензий "Укрнафты", - отмечают в компании.

В "Укрнафте" указывают на важность согласования плана ГФС, поскольку к этому ведомству относится более половины кредиторской задолженности компании.

Сообщалось, что "Укрнафте", которая является крупнейшим должником по налогам, могут списать долги. Так, в конце января высший административный суд Украины оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции, который обязал ГФС принять 2,061 млрд куб м газа 2006 года добычи в качестве налогового залога от "Укрнафты". При этом данный объем газа оценили в 13,607 млрд грн.

Также Национальное антикоррупционное бюро с сентября 2016 года ведет расследование в отношении дебиторской задолженности компании "Укрнафта" в размере 7,745 млрд грн, которая была сформирована рядом частных компаний в 2015 году по договорам о продаже нефти.

Подробно о судьбе "Укрнафты" и расследовании прокуратуры в отношении главы "Нафтогаза" читайте в статье Сергея Куюна "Преступление и наказание по Черчиллю" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".