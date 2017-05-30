Звезды украинского театра примут участие в проекте "Класс Акт"

Дети из разных регионов Украины напишут пьесы, которые поставят и сыграют звезды.

Ирма Витовская примет участие в проекте "Класс Акт"

Драматург Наталья Ворожбит в июне инициирует уже второй проект "Класс Акт", в рамках которого дети напишут пьесы, которые поставят и сыграют в них звезды украинского театра. В интервью ZN.UA драматург рассказала о детях, которые были отобраны для участия в проекте, их историях, и звездах, которые уже согласились в них участвовать.

В этом году в проекте примут участие 10 детей из Счастья (Луганская область) и Колесова (Ровненская область). "Читаешь детские истории — и волосы становятся дыбом! Во многих сочинениях красной нитью проходит тема борьбы со взрослыми. Как бы зло — это мир взрослых, который выгоняет детей, прессует их, орет, угрожает. Естественно, в ответ на это от детского мира — протест. Как будто это два враждующих лагеря. Это тоже объединяет детей с Востока и Запада Украины", - рассказала Ворожбит.

Участвовать в проекте в этом году уже согласились Олеся Журавская и Ирма Витовская, предполагается также участие Ахтема Сеитаблаева. "Детям приятно общаться со звездами, для них это дополнительный стимул. Они видят весь процесс создания пьесы от начала до конца. Вначале — чистый лист, а уже через десять дней — их спектакль", - подчеркнула драматург.

Читайте полностью интервью Екатерины Константиновой с Натальей Ворожбит в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".