Вышел первый трейлер сериала о молодом Шелдоне

Сериал расскажет о 9-летнем Шелдоне Купере.
По сюжету, Шелдону девять лет, он живет в Техасе со своей семьей и ходит в школу. Роль Шелдона досталась Иэну Армитеджу, а мать главного героя сыграет Зои Перри. За кадром будет звучать голос Джима Парсонса, который будет рассказывать историю от лица взрослого Шелдона.
Режиссером сериала выступит Джон Фавро, известный работой над фильмом "Книга джунглей". Роль Шелдона сыграл Иэн Армитедж, а его мать - Зои Перри.
Сериал "Теория большого взрыва" повествует о жизни молодых талантливых физиков и их друзей. Действие сериала происходит в городе Пасадена, штат Калифорния. Сюжет описывает житейские ситуации героев, особой проблемой для которых представляет общение с противоположным полом и налаживание личной жизни.
Ранее сообщалось о том, что сериал был продлен еще на два сезона.ZN.UA