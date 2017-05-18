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Опубликован первый трейлер сериала "Звездный путь: Дискавери"

18 мая в 14:09

Действие сериала разворачивается за 10 лет до оригинального "Звездного пути".

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Вышел трейлер сериала "Звездный путь: Дискавери"
Телеканал CBS в своем Twitter опубликовал трейлер сериала "Звездный путь: Дискавери".

За 10 лет до событий оригинального сериала, экипаж корабля USS Discovery NCC-1031 отправляется в путешествие, чтобы изучать глубокий космос, открывая новые миры и цивилизации.

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"Стартрек" ("Звездный путь") — популярная научно-фантастическая франшиза, включающая шесть сериалов, 12 фильмов и сотни книг. 

Ранее был опубликован трейлер фильма "Валериан и город тысячи планет" Люка Бессона.

По материалам: ZN.UA
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