Опубликован первый трейлер сериала "Звездный путь: Дискавери"

Действие сериала разворачивается за 10 лет до оригинального "Звездного пути".

Вышел трейлер сериала "Звездный путь: Дискавери"

Телеканал CBS в своем Twitter опубликовал трейлер сериала "Звездный путь : Дискавери".

За 10 лет до событий оригинального сериала, экипаж корабля USS Discovery NCC-1031 отправляется в путешествие, чтобы изучать глубокий космос, открывая новые миры и цивилизации.

"Стартрек" ("Звездный путь") — популярная научно-фантастическая франшиза, включающая шесть сериалов, 12 фильмов и сотни книг.

Ранее был опубликован трейлер фильма "Валериан и город тысячи планет" Люка Бессона.