Опубликован первый трейлер сериала "Звездный путь: Дискавери"

Действие сериала разворачивается за 10 лет до оригинального "Звездного пути".
За 10 лет до событий оригинального сериала, экипаж корабля USS Discovery NCC-1031 отправляется в путешествие, чтобы изучать глубокий космос, открывая новые миры и цивилизации.
At the edge of the universe, Discovery begins. https://t.co/xIWmNDREAb #StarTrekDiscovery pic.twitter.com/xlpH3Oe238— Star Trek: Discovery (@startrekcbs) 17 травня 2017 р.
"Стартрек" ("Звездный путь") — популярная научно-фантастическая франшиза, включающая шесть сериалов, 12 фильмов и сотни книг.
Ранее был опубликован трейлер фильма "Валериан и город тысячи планет" Люка Бессона.ZN.UA