Второй полуфинал "Евровидения 2017": онлайн-трансляция

Трансляция начнется в 22:00 по Киеву.

Сегодня будут определены все финалисты "Евровидения" Eurovision.tv

11 мая в Киеве состоится второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение", по результатам которого станут известны имена всех финалистов.

Во втором полуфинале выступят 18 участников, 10 из которых выйдут в финал.

Как сообщают организаторы шоу, во втором полуфинале ожидается выступление ведущих "Евровидения", которые споют и сыграют на музыкальных инструментах.

Порядок выступления участников в полуфинале:

Сербия: Тияна Богичевич — In Too Deep Австрия: Натан Трент — Running On Air Македония: Яна Бурческа — Dance Alone Мальта: Клаудия Фаниелло — Breathlessly Румыния: Илинка и Алекс Флоря — Yodel It! Нидерланды: OG3NE — Lights and Shadows Венгрия: Йоцы Папай — Origo Дания: Аня Ниссен — Where I Am Ирландия: Брендан Мюррей — Dying to Try Сан-Марино: Валентина Монетта и Джимми Уилсон — Spirit of the Night Хорватия: Жак Худек — My Friend Норвегия: JOWST — Grab The Moment Швейцария: Timebelle — Apollo Беларусь: NAVIBAND — Гісторыя Майго Жыцця Болгария: Кристиан Костов — Beautiful Mess Литва: Fusedmarc — Rain Of Revolution Эстония: Койт Тооме и Лаура — Verona Израиль: Имри Зив — I Feel Alive

Трансляция полуфинала начнется в 22:00 по Киеву.

ZN.UA проведет текстовую трансляцию второго полуфинала "Евровидения".