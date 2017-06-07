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В США перезапустят сериал "Отбросы"

7 июня в 17:52

Первый сезон британского сериала вышел на экраны в 2009 году.

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"Отбросов" ждет перезапуск
Американский канал Freeform заказал пилотный  эпизод перезапуска британского сериала "Отбросы", сообщает Deadline.

Перезапуском займется Диана Руджеро-Райт, известная по работе над шоу "Я зомби" и "Вероника Марс".  Уже известна большая часть актерского состава: Эшли ЛаТроп ("Сирены") сыграет Алишу, Тре Холлу (Rebel) досталась роль Кертиса, Элли МакДольнальд ("Темное дитя") исполнит роль Келли, а Джейк Каннавейл ("Сестра Джеки") сыграет Нейтана.

Сериал "Отбросы" рассказывает о группе подростков-правонарушителей, задействованных в программе общественных работ, которые обнаруживают у себя сверхъестественные способности после того, как попадают в необычную бурю.

Смотрите фото: Опубликованы кадры седьмого сезона сериала "Игра престолов"

Ранее сообщалось о том, что канал CBS занялся разработкой сериала, главным героем которого станет доктор Шелдон Купер.

По материалам: ZN.UA
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