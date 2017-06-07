В США перезапустят сериал "Отбросы"

Первый сезон британского сериала вышел на экраны в 2009 году.

"Отбросов" ждет перезапуск

Американский канал Freeform заказал пилотный эпизод перезапуска британского сериала "Отбросы", сообщает Deadline

Перезапуском займется Диана Руджеро-Райт, известная по работе над шоу "Я зомби" и "Вероника Марс". Уже известна большая часть актерского состава: Эшли ЛаТроп ("Сирены") сыграет Алишу, Тре Холлу (Rebel) досталась роль Кертиса, Элли МакДольнальд ("Темное дитя") исполнит роль Келли, а Джейк Каннавейл ("Сестра Джеки") сыграет Нейтана.

Сериал "Отбросы" рассказывает о группе подростков-правонарушителей, задействованных в программе общественных работ, которые обнаруживают у себя сверхъестественные способности после того, как попадают в необычную бурю.

Ранее сообщалось о том, что канал CBS занялся разработкой сериала, главным героем которого станет доктор Шелдон Купер.