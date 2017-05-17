Netflix выпустит сериал по "Ведьмаку"

Консультантом шоу выступит писатель Анджей Сапковский.
Сам Сапковский выступит в роли креативного консультанта шоу. "Я очень рад, что Netflix готовит адаптацию моих романов, оставаясь верным исходному материалу, написанию которого я посвятил более 30 лет", - заявил писатель.
Режиссер-постановщик Томаш Багиньский, который был режиссером вступительных роликов к каждому из "Ведьмаков" — выступит режиссером и по крайней мере одного эпизода в каждом из сезонов сериала.
Ранее сообщалось о том, что канал CBS занялся разработкой сериала, главным героем которого станет доктор Шелдон Купер.ZN.UA