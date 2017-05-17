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Netflix выпустит сериал по "Ведьмаку"

17 мая в 16:55

Консультантом шоу выступит писатель Анджей Сапковский.

Ведьмак
Netflix снимет сериал о ведьмаке
Стриминговый сервис Netflix  анонсировал выход сериала, основанного на серии романов Анджея Сапковского "Ведьмак", по мотивам которой была создана одноименная игра, сообщает  IGN.

Сам Сапковский выступит в роли креативного консультанта шоу. "Я очень рад, что Netflix  готовит адаптацию моих романов, оставаясь верным исходному материалу, написанию которого я посвятил более 30 лет", - заявил писатель.

Режиссер-постановщик Томаш Багиньский, который был режиссером вступительных роликов к каждому из "Ведьмаков" — выступит режиссером и по крайней мере одного эпизода в каждом из сезонов сериала.

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Ранее сообщалось о том, что канал CBS занялся разработкой сериала, главным героем которого станет доктор Шелдон Купер.

По материалам: ZN.UA
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Тэги сериал писатель Ведьмак
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