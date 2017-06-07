В Киеве состоится культурная акция "Безвиз"

В связи с проведением мероприятий будет перекрыто движение по Европейской площади.

На Майдане Независимости и Крещатике пройдут флеш-мобы и мастер-классы Василий Артюшенко, ZN.UA

В ближайшие дни в центре Киева состоится комплекс общественно-творческих акций "Безвиз" . В частности, на Майдане Независимости и Крещатике будут проводится флеш-мобы и мастер-классы.

10 июня на Европейской площади состоится концерт "Безвиз", на котором выступят "Антитіла", Руслана, Kozak System, "Піккардійська терція", Кристина Соловий, Тарас Чубай/Плач Єремії и Katya Chilly Group.

В связи с проведением мероприятий будет перекрыто движение по Европейской площади

- первая полоса в направлении движения к Майдану Независимости со стороны "Украинского дома" с 07.06.2017 с 05:00 до 13.06.2017 23:00;

- полностью остановлено движение транспорта по Европейской площади и Владимирскому спуску (от Почтовой площади) с 09.06.2017 с 22:00 до 11.06.2017 6:00, Грушевского (от Петровской Аллеи), ул. Трехсвятительской (от ул. Костельной до Европейской площади), ул. Михайловской (от ул. Костельной до ул. Крещатик), ул. Крещатик от Европейской площади до ул.Богдана Хмельницкого)

- 10.06.2017 с 08:00 до 11.06.2017 до 24:00 ул. Большая Житомирская, ул. Владимирская и Софийская площадь на уровне Владимирского проезда;

- приостановлено движение подземным пешеходным переходом от Национальной филармонии ко входу в "Украинский дом" с 07.06.2017 с 05:00 до 13.06.2017 23:00.

Совет ЕС окончательно утвердил визовую либерализацию Евросоюза с Украиной на заседании 11 мая. Таким образом, безвизовый режим вступит в силу в июне 2017 года. Для выезда за границу украинцам необходимо предоставить биометрический (с чипом) заграничный паспорт. Паспорта старого образца с открытой визой также действуют до окончания срока визы.

Ранее в Государственной миграционной службы заверили, что до конца года биометрические загранпаспорта оформят более 5 млн украинцев.

Подробнее о правилах пересечения границы с ЕС читаейте в материале ZN.UA "Безвизовый режим с ЕС: когда заработает и что он будет означать для украинцев".