Топ-5 самых ожидаемых фильмов июня

В прокат выходит "Чудо-женщина" и возвращаются "Тачки" и "Гадкий я".

ZN.UA, основываясь на рейтингах IMDb и "Кинопоиска", отобрало самые ожидаемые фильмы этого месяца.

В пятерку лучших вошли: история о Чудо-женщине, фильм о зле, которое стремится захватить наш мир, возвращение на экраны Молнии МакКуина, фильм об истории Трансформеров и столкновение Дрю с новым противником.

"Чудо-женщина"





"Чудо-женщина" Кинопоиск

Премьера: 1 июня

Режиссер: Пэтти Дженкинс

В ролях: Галь Гадот, Дэвид Тьюлис, Робин Райт, Крис Пайн, Конни Нильсен, Елена Анайя, Люси Дэвис, Дэнни Хьюстон, Юэн Бремнер

Перед тем как стать Чудо-Женщиной, она была Дианой — принцессой амазонок, обученной быть непобедимой воительницей. И когда на берегах огражденного от внешнего мира райского острова, который служил ей родиной, терпит крушение американский пилот и рассказывает о серьезном конфликте, бушующем во внешнем мире, Диана покидает свой дом, чтобы справиться с этой угрозой. И там, сражаясь бок о бок с человеком в войне за мир, Диана обнаружит всю полноту своей власти… и свое истинное предназначение.

"Мумия"

"Мумия" Кинопоиск

Премьера: 8 июня

Режиссер: Алекс Куртцман

В ролях: Том Круз, Рассел Кроу, Аннабелль Уоллис, София Бутелла, Джейк Джонсон, Кортни Б. Вэнс, Марван Кензари, Саймон Атертон

Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры.

"Тачки 3"

"Тачки 3" Кинопоиск

Премьера: 15 июня

Режиссер: Брайан Фи

В ролях: Оуэн Уилсон, Кристела Алонзо, Крис Купер, Нэйтан Филлион, Арми Хаммер, Рэй Мальоцци, Тони Шэлуб

После того, как во многих гонках побеждает высокотехнологичный гонщик Джексон Шторм, Молния Маккуин терпит ужасную аварию. К нему обращается бизнесмен компании Rust-eze Стерлинг, чтобы помочь Маккуину подготовиться к гонке на трассе Флорида 500 с помощью гоночного техника по имени Крус Рамирес. Маккуин ищет совета от своего покойного наставника Дока Хадсона, чтобы выиграть гонку и не уйти в отставку.

"Трансформеры: Последний рыцарь"





"Трансформеры: Последний рыцарь" Кинопоиск

Премьера: 22 июня

Режиссер: Майкл Бэй

В ролях: Лора Хэддок, Марк Уолберг, Джемма Чан, Джон Гудман, Изабела Монер, Энтони Хопкинс, Джош Дюамель, Стэнли Туччи, София Майлс

Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с Трансформерами. Ключ к будущему человечества погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории Трансформеров на Земле… Миссия по спасению мира ложится на плечи разношерстной компании, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из Оксфорда. Пришла пора действовать! Жертвы станут героями. Герои станут злодеями. Выстоит только один мир: их или наш.

"Гадкий я 3"





"Гадкий я 3" Кинопоиск

Премьера: 29 июня

Режиссеры: Кайл Балда, Пьер Коффан, Эрик Гуильон

В ролях: Дженни Слейт, Миранда Косгров, Кристен Уиг, Стив Карелл, Стив Куган, Джули Эндрюс, Трей Паркер, Расселл Брэнд, Дэна Гайер

Мультфильм будет повествовать о новых приключениях уже подобревшего Грю, живущего вместе с Люси и тремя приемными дочками. Как и прежде, их будут окружать забавные существа — миньоны, попадающие в различные комичные ситуации. Главным антагонистом в данной части будет выступать Бальтазар Брейк — суперзлодей, помешанный на тематике 80-ых годов.