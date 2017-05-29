Топ-10 самых ожидаемых фильмов лета

В прокат выходит "Чудо-женщина", "Дюнкерк" и экранизация "Темной башни".

Лето приносит с собой не только пору отпусков и отдыха, но и выход на экраны фильмов, премьеры которых ждут фанаты по всему миру. ZN.UA собрало самые интересные новинки, которыми кинотеатры будут радовать своих зрителей этим летом.

"Чудо-женщина"





"Чудо-женщина" Кинопоиск

Премьера: 1 июня

Режиссер: Пэтти Дженкинс

В ролях: Галь Гадот, Дэвид Тьюлис, Робин Райт, Крис Пайн, Конни Нильсен, Елена Анайя, Люси Дэвис, Дэнни Хьюстон, Юэн Бремнер

Перед тем как стать Чудо-Женщиной, она была Дианой — принцессой амазонок, обученной быть непобедимой воительницей. И когда на берегах огражденного от внешнего мира райского острова, который служил ей родиной, терпит крушение американский пилот и рассказывает о серьезном конфликте, бушующем во внешнем мире, Диана покидает свой дом, чтобы справиться с этой угрозой. И там, сражаясь бок о бок с человеком в войне за мир, Диана обнаружит всю полноту своей власти… и свое истинное предназначение.

"Мумия"





"Мумия" Кинопоиск

Премьера: 8 июня

Режиссер: Алекс Куртцман

В ролях: Том Круз, Рассел Кроу, Аннабелль Уоллис, София Бутелла, Джейк Джонсон, Кортни Б. Вэнс, Марван Кензари, Саймон Атертон

Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры.

"Тачки 3"





"Тачки 3" Кинопоиск

Премьера: 15 июня

Режиссер: Брайан Фи

В ролях: Оуэн Уилсон, Кристела Алонзо, Крис Купер, Нэйтан Филлион, Арми Хаммер, Рэй Мальоцци, Тони Шэлуб

После того, как во многих гонках побеждает высокотехнологичный гонщик Джексон Шторм, Молния Маккуин терпит ужасную аварию. К нему обращается бизнесмен компании Rust-eze Стерлинг, чтобы помочь Маккуину подготовиться к гонке на трассе Флорида 500 с помощью гоночного техника по имени Крус Рамирес. Маккуин ищет совета от своего покойного наставника Дока Хадсона, чтобы выиграть гонку и не уйти в отставку.

"Трансформеры: Последний рыцарь"





"Трансформеры: Последний рыцарь" Кинопоиск

Премьера: 22 июня

Режиссер: Майкл Бэй

В ролях: Лора Хэддок, Марк Уолберг, Джемма Чан, Джон Гудман, Изабела Монер, Энтони Хопкинс, Джош Дюамель, Стэнли Туччи, София Майлс

Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с Трансформерами. Ключ к будущему человечества погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории Трансформеров на Земле… Миссия по спасению мира ложится на плечи разношерстной компании, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из Оксфорда. Пришла пора действовать! Жертвы станут героями. Герои станут злодеями. Выстоит только один мир: их или наш.

"Гадкий я 3"





"Гадкий я 3" Кинопоиск

Премьера: 29 июня

Режиссеры: Кайл Балда, Пьер Коффан, Эрик Гуильон

В ролях: Дженни Слейт, Миранда Косгров, Кристен Уиг, Стив Карелл, Стив Куган, Джули Эндрюс, Трей Паркер, Расселл Брэнд, Дэна Гайер

Мультфильм будет повествовать о новых приключениях уже подобревшего Грю, живущего вместе с Люси и тремя приемными дочками. Как и прежде, их будут окружать забавные существа — миньоны, попадающие в различные комичные ситуации. Главным антагонистом в данной части будет выступать Бальтазар Брейк — суперзлодей, помешанный на тематике 80-ых годов.

"Человек-паук: Возвращение домой"





"Человек-паук: Возвращение домой" Кинопоиск

Премьера: 6 июля

Режиссер: Джонатан Уоттс

В ролях: Том Холланд, Роберт Дауни мл., Крис Эванс, Мартин Старр, Логан Маршалл-Грин, Мариса Томей, Дональд Гловер, Майкл Китон

После исторической встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой, стараясь зажить обычной жизнью под опекой своей тети Мэй. Но теперь за Питером приглядывает еще кое-что… Тони Старк видел Человека-Паука в деле и должен стать его наставником. Когда новый злодей Стервятник угрожает уничтожить все, что дорого Питеру, приходит время доказать всем, что такое настоящий супергерой.

"Планета обезьян: Война"

"Планета обезьян: Война" Кинопоиск

Премьера: 13 июля

Режиссер: Мэтт Ривз

В ролях: Джуди Грир, Вуди Харрельсон, Энди Серкис, Стив Зан, Сара Каннинг, Амья Миллер, Терри Нотари, Тай Олссон

Армию генетически модифицированных обезьян ожидает новый вызов: они вынуждены вступить в смертельную схватку с армией людей под руководством безжалостного полковника. После невообразимых потерь среди своих воинов вождь обезьян Цезарь начинает личную борьбу с темными инстинктами и собирается отомстить за весь свой вид. В конце концов он и полковник должны будут сойтись в эпической битве, которая решит, кто теперь будет править на Земле — люди или обезьяны.

"Дюнкерк"





"Дюнкерк" Кинопоиск

Премьера: 20 июля

Режиссер: Кристофер Нолан

В ролях: Том Харди, Киллиан Мерфи, Кеннет Брана, Марк Райлэнс, Гарри Стайлс, Анейрин Барнард, Джеймс Д'Арси, Барри Кеоган, Джек Лауден

Фильм расскажет историю чудесного спасения более трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, имевшей место в начале Второй мировой войны. События начинаются с окружения сотен тысяч британских и союзных войск силами противника. Пойманные в ловушку на пляже, и находясь спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, тем временем как тиски противника сжимаются все сильнее и сильнее.

"Темная башня"





"Темная башня" Кинопоиск

Премьера: 27 июля

Режиссер: Николай Арсель

В ролях: Кэтрин Уинник, Мэттью МакКонахи, Идрис Эльба, Эбби Ли, Джеки Эрл Хейли, Деннис Хейсберт, Николас Хэмилтон

Наш мир — не единственный из существующих. Заклятые враги Роланд Дискейн, последний из ордена стрелков, и Уолтер О'Дим, известный также как Человек в черном, ведут извечную борьбу. На кону — мифическая Темная Башня, последний оплот и надежда вселенной, без которой мир будет повержен в полный хаос и разрушение. Силам добра и зла суждено столкнуться в последней схватке, ведь Роланд Дискейн — единственный, кому под силу остановить Человека в черном, прежде чем тот разрушит Темную Башню.

"Валериан и город тысячи планет"





"Валериан и город тысячи планет" Кинопоиск

Премьера: 10 августа

Режиссер: Люк Бессон

В ролях: Дэйн ДеХаан, Кара Делевинь, Джон Гудман, Итан Хоук, Клайв Оуэн, Рутгер Хауэр, Рианна

2700 год, Валериан и Лорелин — космические спецагенты, которые по долгу службы впутались в подозрительное дело и стали невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли аферы самых причудливых обитателей планеты Альфа, где живут тысячи обитателей различных миров со всех уголков галактик.