Российскую актрису Яковлеву не пустили в Украину

Причиной стало незаконное посещение Крыма.

Яковлеву не пустили в страну прямо в поезде Российскую актрису Елену Яковлеву не пустили на территорию Украины и запретили ей въезд в страну сроком на 3 года, сообщает УНИАН со ссылкой на помощника главы Госпогранслужбы Олега Слободяна.

"Сегодня во время паспортного контроля пассажиров, которые следовали поездом из Российской Федерации, была обнаружена гражданка Российской Федерации Яковлева, в отношении которого была информация о том, что она посещала оккупированный полуостров (Крым) вопреки украинскому законодательству через временно закрытые пункты пропуска", - сказал он.

Он также сообщил, что еще двум лицам, которые ехали вместе с Яковлевой, было отказано в пересечении границы, но без запрета въезда, "поскольку по ним не было убедительной информации о том, что они действительно посещали оккупированную территорию".