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Российскую актрису Яковлеву не пустили в Украину

24 мая в 20:53
Причиной стало незаконное посещение Крыма. 
Яковлева
Яковлеву не пустили в страну прямо в поезде
Российскую актрису Елену Яковлеву не пустили на территорию Украины и запретили ей въезд в страну сроком на 3 года, сообщает УНИАН со ссылкой на помощника главы Госпогранслужбы Олега Слободяна. 
 
"Сегодня во время паспортного контроля пассажиров, которые следовали поездом из Российской Федерации, была обнаружена гражданка Российской Федерации Яковлева, в отношении которого была информация о том, что она посещала оккупированный полуостров (Крым) вопреки украинскому законодательству через временно закрытые пункты пропуска", - сказал он.
 
Он также сообщил, что еще двум лицам, которые ехали вместе с Яковлевой, было отказано в пересечении границы, но без запрета въезда, "поскольку по ним не было убедительной информации о том, что они действительно посещали оккупированную территорию".
 
 
Актрисе Лолите Милявской запретили въезд в Украину в течение трех лет за поездки в оккупированной российской армией Крым.

В апреле Лолита Милявская была замечена среди пассажиров поезда "Москва-Киев", который остановился в пункте пропуска "Конотоп" для проведения процедуры оформления пассажиров. Певицу сняли с поезда и отправили назад на Россию.

 
По материалам: УНИАН
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