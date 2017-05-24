Российскую актрису Яковлеву не пустили в Украину

В апреле Лолита Милявская была замечена среди пассажиров поезда "Москва-Киев", который остановился в пункте пропуска "Конотоп" для проведения процедуры оформления пассажиров. Певицу сняли с поезда и отправили назад на Россию.
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