Президент присудил премию "Украинская книга года"

Указ подписан на основании решения Комитета по ежегодной премии президента Украины "Украинская книга года".

Стали известны лауреаты премии "Украинская книга года" Сайт президента Украины

Президент Украиныприсудил ежегодную премию "Украинская книга года".

В номинации "За выдающиеся достижения в области художественной литературы" премию получили книги Мирослава Дочинца "Синій зошит. Аркуші днів світящих" и "Лад" (издательство "Карпатська вежа").

В номинации "За весомый вклад в развитие украиноведения" премию получила книга Владимира Корнийчука "Мария Заньковецкая" (издательство "Криниця").

В номинации "За содействие в воспитании подрастающего поколения" премию получила книга Татьяны Стус "Еж Вильгельм" (издательство "Виват").

Авторам и издательствам данных книг присвоено звание лауреата премии президента "Украинская книга года".

В гродуні 2016 года "ВВС Украина" объявила победителей премии Книга года ВВС-2016. Книгой года-2016 стал роман "Забвение" Тани Малярчук, а победителем в номинации Детская книга года ВВС-2016 избрана книга Галины Ткачук "Тринадцать историй в темноте".