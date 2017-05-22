Президент присудил премию "Украинская книга года"

Указ подписан на основании решения Комитета по ежегодной премии президента Украины "Украинская книга года".
В номинации "За выдающиеся достижения в области художественной литературы" премию получили книги Мирослава Дочинца "Синій зошит. Аркуші днів світящих" и "Лад" (издательство "Карпатська вежа").
В номинации "За весомый вклад в развитие украиноведения" премию получила книга Владимира Корнийчука "Мария Заньковецкая" (издательство "Криниця").
В номинации "За содействие в воспитании подрастающего поколения" премию получила книга Татьяны Стус "Еж Вильгельм" (издательство "Виват").
Авторам и издательствам данных книг присвоено звание лауреата премии президента "Украинская книга года".
В гродуні 2016 года "ВВС Украина" объявила победителей премии Книга года ВВС-2016. Книгой года-2016 стал роман "Забвение" Тани Малярчук, а победителем в номинации Детская книга года ВВС-2016 избрана книга Галины Ткачук "Тринадцать историй в темноте".ZN.UA