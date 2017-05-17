Названы имена победителей конкурса иллюстраторов V&A Illustration Awards

Победитель конкурса, отобранный жюри из более чем 800 заявок, получит премию в размере £ 5 000.

Организаторы ежегодного конкурса иллюстраций V&A Illustration Awards объявили имена победителей 2017 года. Гран-при заслужила Мойра Джеммилл, британский дизайнер и иллюстратор — ее работу Trump Wave ("Волна Трампа") жюри признало также лучшей в категории "Иллюстрации для СМИ", пишет It's Nice That.

Также среди победителей конкурса Айно-Майя Метсола из Финляндии: ее иллюстрации для серии книг Вирджинии Вулф победили в номинации "Иллюстрации для книжных обложек". В категории "Иллюстрации для книг" занял первое место дизайнер, рисующий под псевдонимом Jarvis: жюри отметило его работы для книги Уолкера Брукса Alan's Big, Scary Teeth.

В студенческой категории награда досталась Беатриз Лостале Сейо. Она, как и обладатели первых мест в остальных номинациях, получит премию в размере £ 3 000, а победитель общего конкурса — £ 5 000. Лучшие иллюстрации конкурса также будут показаны на выставке, которая пройдет в лондонской National Art Library.

Сегодня открывается юбилейный Каннский фестиваль. В конкурсную программу фестиваля вошел фильм украинского режиссера Сергея Лозницы.