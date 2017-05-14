Лучшие выступления финала "Евровидения 2017": Португалия, Болгария и Молдова

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Победителем конкурса стал португалец Сальвадор Собрал.

Кристиан Костов занял второе место на "Евровидении 2017"

В Киеве завершился международный песенный конкурс "Евровидение 2017" , победителем которого стал представитель Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois.

По итогам голосования зрителей и национальных жюри стран-участниц конкурса Собрал получил 758 баллов, опередив своего ближайшего соперника, Кристиана Костова из Болгарии, на 143 балла.

Костов с композицией Beautiful Mess стал вторым по итогам "Евровидения" и получил 615 баллов.

На третьем месте с 374 баллами разместилась группа SunStroke Project из Молдовы с песней Hey Mamma.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.

25 февраля стало известно, что Украину в этом году на песенном конкурсе представит группа O.Torvald.