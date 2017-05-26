Один из участников незаконно посетил Ялту.
Российской группе запрещен въезд в Украину
Российской поп-группе "Иванушки International" запретили въезд в Украину, заявил один из участников группы
Андрей Григорьев-Аполлонов в интервью газете "Комсомольская правда".
"Искренне огорчены!" — заявил музыкант, отметив, что "с момента присоединения Крыма к России" коллектив не давал концертов ни в оккупированном Крыму, ни в остальной Украине.
Григорьев-Аполлонов предположил, что запрет мог быть связан с тем, что один из участников группы, Кирилл Андреев, ездил в Ялту на спортивный турнир по хоккею.
"Это совершенно конфиденциальная информация, о которой я, кстати, узнал вчера, когда мне предоставили эти данные", — пояснил певец, отметив, что при въезде в Украину музыкантов "Иванушек International" идентифицируют "как единое целое".
Около 40 российским актерам и певцам запрещен въезд на территорию Украины за незаконное посещение оккупированного Россией украинского Крыма, сообщил глава Государственной пограничной службы Виктор Назаренко.
По материалам:
РБК