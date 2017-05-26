Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Один из участников незаконно посетил Ялту.

Российской группе запрещен въезд в Украину Российской поп-группе "Иванушки International" запретили въезд в Украину, заявил один из участников группы Андрей Григорьев-Аполлонов в интервью газете "Комсомольская правда".

"Искренне огорчены!" — заявил музыкант, отметив, что "с момента присоединения Крыма к России" коллектив не давал концертов ни в оккупированном Крыму, ни в остальной Украине.

Григорьев-Аполлонов предположил, что запрет мог быть связан с тем, что один из участников группы, Кирилл Андреев, ездил в Ялту на спортивный турнир по хоккею.

"Это совершенно конфиденциальная информация, о которой я, кстати, узнал вчера, когда мне предоставили эти данные", — пояснил певец, отметив, что при въезде в Украину музыкантов "Иванушек International" идентифицируют "как единое целое".