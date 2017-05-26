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Группе "Иванушки International" запретили въезд в Украину

26 мая в 22:15

Один из участников незаконно посетил Ялту.   

Иванушки International
Российской группе запрещен въезд в Украину
Российской поп-группе "Иванушки International" запретили въезд в Украину, заявил один из участников группы Андрей Григорьев-Аполлонов в интервью газете "Комсомольская правда".
 
"Искренне огорчены!" — заявил музыкант, отметив, что "с момента присоединения Крыма к России" коллектив не давал концертов ни в оккупированном Крыму, ни в остальной Украине.
 
Григорьев-Аполлонов предположил, что запрет мог быть связан с тем, что один из участников группы, Кирилл Андреев, ездил в Ялту на спортивный турнир по хоккею. 
 
"Это совершенно конфиденциальная информация, о которой я, кстати, узнал вчера, когда мне предоставили эти данные", — пояснил певец, отметив, что при въезде в Украину  музыкантов "Иванушек International" идентифицируют "как единое целое".
 
 
Около 40 российским актерам и певцам запрещен въезд на территорию Украины за незаконное посещение оккупированного Россией украинского Крыма, сообщил глава Государственной пограничной службы Виктор Назаренко.
 
По материалам: РБК
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Тэги Украина Россия въезд Иванушки Крым International запрет участок оккупация Ялта Григорьева
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