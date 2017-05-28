Топ Новости
<
>

Группа "Тартак" представила новый клип на песню "Старая школа"

28 мая в 16:55

Премьера клипа состоялась в день рождения Положинского.

александр положинский
"Тартак" презентовал новый клип
cultprostir.ua
Известная украинская группа "Тартак" представила новый клип на песню "Старая школа".

Премьера клипа состоялась в день рождения фронтмена коллектива Александра Положинского и стала своего рода подарком для него.

"Спасибо всем, кто присоединился к съемкам клипа. Огромная благодарность всем поклонникам, которые очень оперативно собрались в клубе "Барвы" и с энтузиазмом танцевали и пели. Спасибо друзьям, которые согласились сняться в видео и продемонстрировали свои уникальные умения. Спасибо съемочной группе за профессионализм. Наслаждайтесь!", - сообщили музыканты на официальной странице группы в Facebook.

Режиссером видео выступил Виктор Придувалов, оператором - Евгений Креденцер, продюсером - Виктор Сема.

Читайте также: Группа 5'Nizza представила клип на песню "Самолет"

Напомним, 23 мая известная украинская рок-группа "Океан Эльзы" представила новый клип на песню "Солнце". Съемки клипа проходили в апреле 2017 года в Киеве. Режиссером клипа также выступил Виктор Придувалов.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги клип песня Тартак видео премьера
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.28
EUR 29.47
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...