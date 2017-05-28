Группа "Тартак" представила новый клип на песню "Старая школа"

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Премьера клипа состоялась в день рождения Положинского.

"Тартак" презентовал новый клип cultprostir.ua

Известная украинская группа "" представила новый клип на песню "Старая школа".

Премьера клипа состоялась в день рождения фронтмена коллектива Александра Положинского и стала своего рода подарком для него.

"Спасибо всем, кто присоединился к съемкам клипа. Огромная благодарность всем поклонникам, которые очень оперативно собрались в клубе "Барвы" и с энтузиазмом танцевали и пели. Спасибо друзьям, которые согласились сняться в видео и продемонстрировали свои уникальные умения. Спасибо съемочной группе за профессионализм. Наслаждайтесь!", - сообщили музыканты на официальной странице группы в Facebook.

Режиссером видео выступил Виктор Придувалов, оператором - Евгений Креденцер, продюсером - Виктор Сема.

Напомним, 23 мая известная украинская рок-группа "Океан Эльзы" представила новый клип на песню "Солнце". Съемки клипа проходили в апреле 2017 года в Киеве. Режиссером клипа также выступил Виктор Придувалов.