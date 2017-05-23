Съемки клипа проходили в апреле 2017 года в Киеве.

Вышел новый клип "Океана Эльзы" music.yandex.ru

Известная украинская рок-группа " Океан Эльзы " представила новый клип на песню "Солнце".

"23 мая 2017 года состоялась премьера музыкального видео на песню "Солнце" с альбома ОЭ "Без меж". Режиссер, автор идеи видео - Виктор Придувалов", - сообщили музыканты на официальной странице группы в Facebook.

Съемки клипа проходили в апреле 2017 года в Киеве, во время небольшого перерыва в гастрольном графике музыкантов. Режиссером видео стал давний друг группы Виктор Придувалов. В главных ролях снялись основатель хореографического объединения Apache Crew Анатолий Сачивко и Анастасия Шульга.

"Я всегда снимаю видео по образам, возникшим как первые реакции на прослушивание песни. Услышав "Солнце", я увидел две картинки: главных героев, стоящих взявшись за руки на крыше над городом, в то время как вечернее солнце скрывается в их ладонях, и саму группу, которая играет на фоне огромной звезды по имени Солнце... Все остальное уже выстраивалось позже, во время работы над сценарием", - отметил Придувалов.

19 мая 2016 года состоялся релиз нового альбома группы, который получил название "Без меж". В новый альбом "Океана Эльзы" вошли 11 композиций, четыре из которых уже известны слушателям, поскольку на протяжении года выходили синглами: "Не твоя війна", "Життя починається знов", "Мить", "Не йди". Группа отмечает, что впервые за всю историю существования сняла видео на песни из нового альбома до его официального релиза.

В частности, песня "Не твоя війна" и клип на нее были представлены еще в апреле 2015 года, а за месяц до презентации альбома был представлен клип на песню "Не йди".