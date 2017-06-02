Группа "Бумбокс" представила мини-альбом "Голый король"

В альбом вошло шесть композиций.
Официальная премьера пластинки ожидается в августе этого года, в нее вошли шесть композиций: "Колишня", "Голий Король", "Болельщик", "Сталеві квіти", "Вечір в Ріо" и акустическая версия песни "Люди" в качестве бонус-трека.
"Что касается текстов в этой пластинке, ищите смысл между строк. Многие песни о любви и не только, но все-таки смысл между строк. Мы пытались и пытаемся хотя бы с двойным дном создавать треки. Это зеркало моей жизни и моих близких, которые только что играли для вас и не все там просто об "она меня бросила и мне плохо", - заявил лидер коллектива Андрей Хлывнюк.
Ранее сообщалось о том, что украинская студия Gloria FX и израильский режиссер Ваня Хейман получили награду за лучшие визуальные эффекты для клипа "Up & Up" группы Coldplay.РБК-Украина