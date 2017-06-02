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Группа "Бумбокс" представила мини-альбом "Голый король"

2 июня в 12:56

В альбом вошло шесть композиций.

Бумбокс
"Бумбокс" представили альбом "Голый король"
aleks.com.ua
Группа "Бумбокс" на закрытой вечеринке в одном из павильонов киностудии имени Довженко представила новый мини-альбом "Голый король", сообщает РБК.

Официальная премьера пластинки ожидается в августе этого года,  в нее вошли шесть композиций: "Колишня", "Голий Король", "Болельщик", "Сталеві квіти", "Вечір в Ріо" и акустическая версия песни "Люди" в качестве бонус-трека.

"Что касается текстов в этой пластинке, ищите смысл между строк. Многие песни о любви и не только, но все-таки смысл между строк. Мы пытались и пытаемся хотя бы с двойным дном создавать треки. Это зеркало моей жизни и моих близких, которые только что играли для вас и не все там просто об "она меня бросила и мне плохо", - заявил лидер коллектива Андрей Хлывнюк.

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Ранее сообщалось о том, что украинская студия  Gloria FX и израильский режиссер Ваня Хейман получили награду за лучшие визуальные эффекты для клипа "Up & Up"  группы Coldplay.

По материалам: РБК-Украина
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Тэги король Бумбокс песня
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