"Грибы", "Время и стекло" и LOBODA стали триумфаторами церемонии вручения российской премии

Награду получила также Ани Лорак.

Светлана Лобода получила две награды премии

В городе Красногорске под Москвой состоялась ежегодная церемония вручения премии музыкального канала RU.TV, имена украинских звезд на которой звучали чаще других, сообщает ТСН.

Церемония вручения премии проходит уже седьмой год подряд в последние выходные мая. Традиционно на событии присутствует более шести тысяч зрителей и выступают сотни артистов.

В этом году среди номинантов и победителей премии было много украинских имен. Так, Ани Лорак получила награду в номинации "Лучший дуэт", группа "Грибы" была признана "Лучшим стартом", а "Время и стекло" забрали награду за лучшую песню.

Светлана Лобода стала победителем сразу в двух номинациях: "Лучший креатив" и "Лучшая певица". Превзойти певицу смог только Филипп Киркоров, который получил сразу три награды, одна из которых – в категории "Кино и музыка" за песню Ирины Билык "О любви".

Стоит отметить, что в этом году впервые появилась номинация "Лучший клип, снятый в Крыму", за победу в которой соревновались пять исполнителей, проводивших съемки своих музыкальных видео на территории оккупированного полуострова.

Напомним, в прошлом году Ани Лорак, Таисия Повалий и группа "Виа Гра" выступили на праздничном концерте, посвященном Дню защитника Отечества, который 22 февраля проходил в московском Crocus City Hall.

Вечером 28 мая активисты ряда патриотических организаций собрались возле клуба Ibiza в Одессе, где должен был состояться концерт Лободы. Они протестовали против выступления певицы. После потасовки активистов с полицией организаторы концерта заявили о его отмене.

В ноябре прошлого года в Киеве у дворца "Украина" произошли столкновения полиции с правыми активистами, выступающими против концерта Потапа и Насти, которые продолжают гастролировать в России.

Также правые активисты неоднократно срывали концерты Ани Лорак в Украине.