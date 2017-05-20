19 мая рокер дал в городе концерт.
Гребенщиков выступил в Житомире
Российский рок-певец Борис Гребенщиков
спел на улице Житомира, об этом он сообщила на своей странице в Facebook.
Выступление прошло в рамках проекта "Песни На Улицах и Площадях". Гребенщиков проводит весеннюю серию "ОРКЕСТР-ТУРОВ" с программой " БГ SYMPHONIA".
Борис Гребенщиков начиная с Чернигова с 15 мая сыграл серию концертов "БГ SYMPHONIA" с участием малых и больших составов симфонических оркестров. Концерты прошли во Львове, Киеве, Житомире.
По материалам:
ZN.UA