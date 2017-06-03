Финальный сезон "Игры престолов" может выйти только в 2019 году

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Сезон будет состоять из шести эпизодов.

Восьмой сезон "Игры престолов" придется подождать Entertainment

Финальный, восьмой, сезон сериала "Игра престолов" может выйти на экраны не в 2018, а в 2019 году, заявил в одном из интервью программный директор НВО Кейси Бойс, сообщает The Verge

Рассказывая о планах телеканала о создании спин-оффов сериала, Бойс рассказал о том, что на момент выхода финального сезона "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Вайс будут знакомы с Джорджем Мартином уже 12 лет. После чего журналист спросил у Бойса, означает ли это, что финал "Игры престолов" может выйти на экраны в 2018 или 2019 году?

"Да, они должны написать сценарии эпизодов и определить график выхода на экраны. Мы будем знать точно после того, как они напишут основную часть сценария", - рассказал Бойс.

Ранее стало известно о том, что седьмой сезон сериала выйдет на экраны летом 2017 года, вместо привычных для зрителя марта – апреля. Создатели сериала также подтвердили то, что седьмой сезон "Игры престолов" будет состоять из семи серий, а не из 10, как предыдущие сезоны.