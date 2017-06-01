В Гарварде откроется курс по "Игре престолов"

Курс будет посвящен фольклору и мифологии.

"Игра престолов" ляжет в основу курса в Гарварде Entertainment

Гарвардский университет заявил о том, что этой осенью откроется курс, посвященный "Игре престолов". Как сообщает Time , курс получил название "Настоящая "Игра престолов": от современного мифа до моделей Средневековья".

Курс будет посвящен рассмотрению того, как серия романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина и сериал, основанный на ней, "отражает и адаптирует, а также искажает историю "средневекового мира" Евразии 400-1500 годов нашей эры". Слушатели курса изучат то, как "Игра престолов" изображает ключевые архетипы эпохи Средневековья, такие, как король, верная жена, младший сын и искатель приключений.

По словам одного из авторов курса Шона Гилсдорфа, в его основу будут положены биографии настоящих королев эпохи Средневековья, поскольку в сериале отражено "реально существовавшее напряжение между королевами и молодыми женщинами, которые выходили замуж за их сыновей".

Ранее стало известно о том, что седьмой сезон сериала выйдет на экраны летом 2017 года, вместо привычных для зрителя марта – апреля. Создатели сериала также подтвердили то, что седьмой сезон "Игры престолов" будет состоять из семи серий, а не из 10, как предыдущие сезоны.