Фанаты Гарри Поттера опубликовали трейлер фильма о молодом Волан-де-Морте

Фильм расскажет о Томе Реддле после выпуска из Хогвартса.

Наследница Гриффиндора постарается остановить Тома Реддла

Независимая студия Triangle на своем канале на YouTube опубликовала трейлер фильма "Волан-де-Морт: Корни наследника", который расскажет о судьбе Тома Реддла после выпуска из Хогвартса.

По сюжету фильма, наследница Годрика Гриффиндора Гриша МакЛаген расследует убийство богатой волшебницы, которую убил Том Реддл для того, чтобы похитить чашу Пенелопы Пуффендуй.

Создатели картины заявляют о том, что хотят рассказать историю превращения Тома Реддла в Волан-де-Морта, а деньги на производство картины они собирают через Kickstarter. Студия Triangle отмечает, что у нее есть разрешение от Warner Bros., которая владеет правами на Гарри Поттера.

31 июля была выпущена книга "Гарри Поттер и проклятое дитя", которая стала восьмой частью истории о мальчике-волшебнике. Действие в ней происходит спустя 19 лет после событий, описанных в седьмой книге о Гарри Поттере. Поттер, "работник Министерства магии, муж, отец троих детей школьного возраста", сталкивается с прошлым, "которое отказывается оставаться там, где ему место".

О выходе спектакля о Гарри Поттере Роулинг сообщила летом 2015 года. Тогда отвечая на вопросы о том, почему она работает над созданием театральной пьесы, а не над еще одной историей про Гарри Поттера, Роулинг отметила, что после просмотра спектакля зрителям станет понятно, что эта история может быть поставлена исключительно на театральных подмостках.