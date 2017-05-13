Неизвестные похитили рукопись приквела "Гарри Поттера"

Рукопись рассказывает о приключениях Джеймса Поттера и Сириуса Блека.
По словам представителей полиции, средства, вырученные от продажи рукописи, должны были быть переданы на благотворительность. Теперь же она пропала вместе с ювелирными украшениями, похищенными в ходе кражи со взломом, которая произошла между 12 и 24 апреля.
"Единственные люди, которые купят эту уникальную вещь — истинные поклонники Гарри Поттера. Мы просим любого, кто увидит сообщение о продаже рукописи, сообщить об этом полиции", - заявил следователь Пол Джонси.
31 июля была выпущена книга "Гарри Поттер и проклятое дитя", которая стала восьмой частью истории о мальчике-волшебнике. Действие в ней происходит спустя 19 лет после событий, описанных в седьмой книге о Гарри Поттере. Поттер, "работник Министерства магии, муж, отец троих детей школьного возраста", сталкивается с прошлым, "которое отказывается оставаться там, где ему место".
О выходе спектакля о Гарри Поттере Роулинг сообщила летом 2015 года. Тогда отвечая на вопросы о том, почему она работает над созданием театральной пьесы, а не над еще одной историей про Гарри Поттера, Роулинг отметила, что после просмотра спектакля зрителям станет понятно, что эта история может быть поставлена исключительно на театральных подмостках.ZN.UA