Неизвестные похитили рукопись приквела "Гарри Поттера"

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В Англии украдена рукопись приквела "Гарри Поттера" кадр из к/ф

Неизвестные похитили уникальную рукопись приквела серии романов о мальчике-волшебнике "Гарри Поттере" , которая была написана Джоан Роулинг на почтовой открытке формата А5, сообщается на сайте полиции Вест Мидлэнда.

По словам представителей полиции, средства, вырученные от продажи рукописи, должны были быть переданы на благотворительность. Теперь же она пропала вместе с ювелирными украшениями, похищенными в ходе кражи со взломом, которая произошла между 12 и 24 апреля.

"Единственные люди, которые купят эту уникальную вещь — истинные поклонники Гарри Поттера. Мы просим любого, кто увидит сообщение о продаже рукописи, сообщить об этом полиции", - заявил следователь Пол Джонси.

31 июля была выпущена книга "Гарри Поттер и проклятое дитя", которая стала восьмой частью истории о мальчике-волшебнике. Действие в ней происходит спустя 19 лет после событий, описанных в седьмой книге о Гарри Поттере. Поттер, "работник Министерства магии, муж, отец троих детей школьного возраста", сталкивается с прошлым, "которое отказывается оставаться там, где ему место".

О выходе спектакля о Гарри Поттере Роулинг сообщила летом 2015 года. Тогда отвечая на вопросы о том, почему она работает над созданием театральной пьесы, а не над еще одной историей про Гарри Поттера, Роулинг отметила, что после просмотра спектакля зрителям станет понятно, что эта история может быть поставлена исключительно на театральных подмостках.